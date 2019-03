© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ripresa del campionato la Serie B proporrà subito un derby come quello fra Cittadella e Padova. Sul match ha preso la parola il capitano del Cittadella Manuel Iori: "È una delle nove partite che mancano - racconta al Mattino di Padova -, e ha l’importanza delle altre otto che seguiranno, però è anche evidente che, allo stesso tempo, il derby è qualcosa di diverso. Per i biancoscudati, che si giocano molto, i punti in palio varranno tanto, ma pesano anche per noi. Una delle insidie è data dal fatto che non sapremo come giocheranno, perché probabilmente il nuovo allenatore proverà a introdurre qualche soluzione diversa, un motivo ulteriore per cui dovremo pensare ancora di più al nostro gioco più che al loro. Di sicuro mi aspetto che, un po’, come il Foggia nello scorso turno, anche il Padova dia tutto sul piano dell’intensità. Mi attendo una sfida tosta. E mi immagino che ci sia una bella cornice di pubblico, vista la vicinanza tra i due centri. Sarà una partita bella da giocare e da vivere»