Cittadella, Iori: "Peccato, un punto nel derby non ci soddisfa"

A Dazn, dopo il match pareggiato contro il Padova, parla il capitano e mediano del Cittadella, Manuel Iori. Queste le sue parole: "Un punto che non ci soddisfa, volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Primo tempo abbiamo avuto tre-quattro ripartenze, ma non abbiamo fatto gol. Analisi troppo dura? Beh, se avessimo fatto una grande prestazione avremmo vinto. Peccato perché poteva essere una vittoria importante per noi. Ora ci riposiamo, poi penseremo al derby contro il Venezia".