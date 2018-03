Cittadella, Iunco: "Bari non si dimentica, vincerà chi ha più motivazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antimo Iunco, attaccante classe '84 in forza al Cittadella, ha parlato a Tuttocalciopuglia.com in vista della gara contro il Bari. Queste le sue parole: "Bari è difficile da dimenticare. Quando io sono arrivato, era un periodo un po’ particolare per il club: veniva da una serie di stagioni un po’ così e noi abbiamo fatto un campionato stratosferico con Torrente; arrivare a ridosso dei playoff, a un passo dal disputarli, e riportare la gente allo stadio sono state cose emozionanti. La pressione? E' giusto che ci sia in una piazza come quella barese, la tifoseria credo sia fra le più importanti di Italia. Vincere non è mai facile, ovviamente la gente si pone degli obiettivi, poi, durante la stagione, ci sono delle varianti che ti permettono di vincere il campionato. Fra Bari e Cittadella vincerà chi avrà più motivazioni, chiaramente mi auguro che a prevalere possiamo essere noi. I nostri obiettivi? Arrivati a questo punto del campionato, miriamo a stare attaccati lì sopra il più possibile, anche se sappiamo che non è per niente facile. Noi ci proveremo fino all’ultimo".