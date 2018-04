Cittadella, Kouamé: "Dobbiamo credere nella promozione diretta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La gioia di Christian Kouamé dopo il gol, l’assist e la vittoria per 3-1 del Cittadella sul Foggia: “Il mister ha detto che dobbiamo credere nella Serie A diretta? Ha fatto bene, ha ragione e sono d’accordo con lui. Dobbiamo fare più punti possibili, per provare ad essere promossi direttamente oppure tramite i playoff. Il gol? L’ho toccata e poi l’ha toccata anche il difensore. Sono contento anche che abbia segnato Vido, in allenamento mi dice sempre di passargliela e faccio sempre tutto da solo, oggi spero che sia contento, visto che gli ho messo l’assist per il 3-1”, riporta Padovagoal.it.