Cittadella, Kouame: "Spero di segnare al Foggia, Come all'andata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Kouame, attaccante rivelazione del Cittadella di Roberto Venturato, è tornato a parlare ai microfoni del Mattino di Padova in vista del match contro il Foggia: "È un mese e mezzo senza gol che faccio fatica a spiegarmi. Forse ho attraversato un momento meno buono fisicamente, ma ora mi sto riprendendo e spero che dopo l’assist di sabato scorso a Schenetti tornino anche i gol, magari già contro il Foggia, che ho colpito all’andata. E, comunque, l’importante è che qualcuno segni, non che lo faccia io o un altro attaccante, proprio com’è successo a Salerno. In questo senso, la vittoria all’Arechi ci ha regalato quella serenità che negli ultimi tempi era mancata: non avevamo giocato male le partite precedenti, ma sapete quanto conti vincere. E questo può aiutare anche noi attaccanti".