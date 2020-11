Cittadella, la carica di Cissè: “Empoli forte, ma non imbattibile. Dobbiamo voltare pagina"

L’attaccante del Cittadella Karamoko Cissè dalle colonne del Corriere del Veneto ha suonato la carica in vista della sfida alla capolista Empoli: “Siamo determinati a voltare pagina, perdere non fa mai piacere a nessuno e a Pescara abbiamo perso male, giocando tutti sotto i nostri standard. - continua Cissè – Contro l’Empoli dobbiamo giocare come sappiamo, dare anima e corpo in campo e usando tutte le nostre armi. Loro sono forti, ma non imbattibili”.