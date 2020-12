Cittadella-Lecce, formazioni ufficiali: Branca e Bjorkengren vincono i rispettivi ballottaggi

Sfida di vertice al "Tombolato", con Cittadella e Lecce che si sfideranno nella gara valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B

Ancora alle prese con il Covid-19 la squadra di casa, che non varia molto rispetto alla partita contro il Frosinone: unico ballottaggio, quello a centrocampo tra Gargiulo e Branca, vinto da quest'ultimo, che già alla vigilia era in vantaggio. E un ballottaggio in mezzo era anche il dubbio che dovevano sciogliere i salentini, che si affidano a Bjorkengren, preferito a Majer.

Le formazioni ufficiali:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca (Gargiulo); D’Urso; Tsadjout, Ogunseye.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Stepinski.