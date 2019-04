Cittadella, lesione muscolare per Finotto. Può rientrare per le ultime 3

© foto di Federico Gaetano

Tegola per il Cittadella di Roberto Venturato. Come riporta TrivenetoGoal.it il club veneto dovrà fare a meno di Mattia Finotto. Il giocatore ha rimediato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. La speranza è che l'attaccante possa tornare a disposizione per gli ultimi tre match di "regular season" contro Perugia, Hellas Verona e Palermo.