Cittadella, Litteri non si muove dal Veneto

© foto di Federico Gaetano

Si registra un'importante novità sul versante Cittadella, almeno secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino di Padova: il club granata avrebbe respinto fermamente la proposta della Salernitana per Gianluca Litteri, che per i campani avrebbe rappresentato la valida alternativa a Coda, approdato al Benevento. L'unica possibilità per avere il classe '88 è una cifra faraonica.