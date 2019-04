© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Livorno Breda punta sul tandem brasiliano Murilo-Dumitru in attacco con Diamanti alle loro spalle. In mezzo al campo ci sono Agazzi e Salzano, difesa a tre classica davanti a Zima. Nel Cittadella l'attacco è invece affidato a Moncini e Finotto con Schenetti sulla trequarti. in cabina di regia c'è capitan Iori. Queste le formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. Allenatore: Venturato

Livorno (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Dainelli, Gonnelli; Valiani, Agazzi, Salzano, Porcino; Diamanti; Murilo, Dumitru. Allenatore: Breda