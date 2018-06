Cittadella, lo sfogo di Alfonso: “Buffon cosa avrebbe detto di Nasca?”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il portiere del Cittadella Enrico Alfonso si è sfogato sui propri profili social dopo la sconfitta contro il Palermo nella semifinale play off di Serie B, rivendicando i successi conquistati in questi tre anni e togliendosi qualche sassolino: “Ma che ne sanno gli altri di calcio pulito, valori, stipendi puntuali al primo del mese di tasse pagate di zero debiti, di una birra con i Tusi dopo una sconfitta? Immaginavo che oggi nessuno parlasse, siamo il Cittadella non la Juventus. Buffon cosa avrebbe messo al posto del cuore di Nasca ieri sera? Preferisco mettermi nei guai, ma non VOGLIO TACERE, NON VOGLIO NON VEDERE come fate e avete fatto in tanti Voi “giornalisti” ed addetti ai lavori. Perché non vorrei, non dovrei essere portavoce di 30 o 20000 cittadellesi, ma di milioni di persone che amano il calcio e che oggi dicono: sì bravi, meritavate di più oppure siete sfortunati o peggio siete i vincitori morali. Nessuno si ricorderà di questo Cittadella e di quello prima ancora… Noi ieri sera abbiamo perso. Ma ha perso molto di più chi vede e fa finta di niente, chi sa e tace. Bravi i vincitori e onore ai vinti, in questo caso, ma può bastare? Non può bastare…

Sono orgoglioso di quanto fatto in questi 3 anni. Grazie a tutti ai miei compagni, in primis al Mister, allo staff, alla Famiglia del Cittadella, ai tifosi Granata. Tutti. Dicono: ‘Granata per un giorno, Granata per sempre…’. Io dico che ci sarà qualcosa di Granata in me per tutta la vita ed è così che auguro a tutti un sabato, auguro ancor di più una domenica di quelle vere, però da Cittadellesi per respirarne l’atmosfera, per respirarne la magia e per restare, come la bandiera sullo sfondo in questa foto GRANATA PER SEMPRE. E per quanto mi riguarda, Io speriamo che me la cavo! GRAZIE DI CUORE”.