Cittadella, Lora: "Il rientro con gol sarebbe stato anche troppo bello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Lora, centrocampista del Cittadella, ha parlato al Mattino di Padova del ritorno in campo da titolare in occasione della sfida contro il Palermo: “Sono molto soddisfatto, giocavamo contro una squadra importante e con valori da Serie A e siamo riusciti a reggere bene l'urto. Sono contento perché poteva non essere facilissimo gestire una partita del genere, contro un avversario che era di quelli che non ti lasciano margine d'errore. Ho anche avuto la possibilità di segnare, ma non è andata e forse sarebbe stato anche troppo bello tornare in campo e festeggiare con un gol, sono convinto che prima o poi arriverà comunque. - conclude Lora - Nelle ultime due gare, ad esempio, è vero che abbiamo ottenuto due 0-0, ma le squadre affrontate si chiamavano Parma e Palermo, non proprio avversari che si accontentano del pari. Stiamo entrando nella parte finale della stagione e lo stiamo facendo con convinzione e personalità”.