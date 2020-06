Cittadella, Luppi: "Campionato totalmente diverso. Ma vincerà l'organizzazione di gioco"

Intervistato da Il Mattino di Padova l’attaccante del Cittadella Davide Luppi ha parlato del finale di campionato: “Sono 10 partite ed è come se fosse un campionato tutto diverso dal precedente, sarà fondamentale non steccare le prime gare, anche per darci morale. Il turn over sarà necessario, ancora più di quanto non lo sia stato nella prima parte della stagione. - continua Luppi – Credo che troveranno posto tutti anche perché ci saranno più infortuni e altre variabili che non possiamo ipotizzare in questo momento. La condizione atletica conterà moltissimo anche per reggere il caldo che si farà sentire nonostante si giochi in orari serali. Ma poi credo che a fare la differenza in serie B sia sempre l’organizzazione di gioco, e noi possiamo dire la nostra”.