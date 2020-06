Cittadella, Luppi: "L'obiettivo è la Serie A. Sono fortunato, in passato stavo per mollare tutto"

Davide Luppi, autore della rete che ha fissato il risultato sul due a zero in favore del Cittadella nella sfida contro il Frosinone, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Queste le sue parole: "L'esultanza? Avevamo una cabala che non posso svelarvi con Ventola e Panico, quindi sono andato a cercare loro dopo il gol. Il nostro obiettivo è chiaro, stiamo puntando a qualcosa di importante, che è la Serie A. Ma pensiamo di partita in partita, e vediamo dove possiamo arrivare. Sapevamo che prima o poi avremmo ripreso a giocare, quindi ci siamo allenati parecchio a casa. Ci siamo ripresentati bene dopo il lockdown, e si è visto. Sapevo che questo fosse un campo difficile, c'è sempre grande attenzione perché è dura venire a giocare qua. Ma penso che a questo punto della stagione la condizione fisica faccia la differenza, i valori in campo sono abbastanza equilibrati".

Il gol di stasera ha un valore molto particolare per il centravanti: "Quando penso che sono qua mi sento fortunato, in passato avevo pensato di mollare tutto: ebbi una forte delusione e rimasi due anni lontano dai campi. Ringrazio il Cittadella, penso solo a lavorare per tornare ai livelli di un tempo. Il Cittadella tornerà in A se continuerà così: serve anche un po' di fortuna, ma siamo sulla strada giusta. Il gol lo dedico a me: stavo facendo un po' di fatica nel primo tempo, poi mi sono ripreso bene".