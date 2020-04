Cittadella, Marchetti: "Bisogna ragionare di sistema. Non tutti hanno Milanello o la Continassa"

vedi letture

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti intervistato da Il Gazzettino ha parlato della possibile ripartenza della Serie B spiegando che non tutti hanno la possibilità di avere centri sportivi che permettano di rispettare le regole di distanziamento sociale dovute all'emergenza Coronavirus: “Non tutte le categorie sono uguali, non tutti abbiamo Milanello, Interello o la Continassa e bisognerebbe ragionare di sistema per dare a tutti le stesse possibilità. Bisogna avere le strutture adatte a ripartire e non tutte le hanno specialmente in Serie B e Serie C. - continua Marchetti - La salute viene prima di ogni altra cosa e quando saranno comunicati tutti i dati previsti nel protocollo per mettere i giocatori in sicurezza, bisognerà poi capire come muoversi e quello che sarà possibile fare”.