Cittadella, Marchetti: "Coi contratti in scadenza il 30/06 corriamo rischi devastanti"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti dalle colonne de Il Mattino di Padova ha fatto il punto sulla ripartenza e sul nodo contratti: “La FIFA dice che ci dovrebbe essere uno slittamento della validità dei contratti in scadenza il 30 maggio fino alla fine della stagione. Non è però scontato che accada perché occorre vedere se legalmente è possibile. - continua Marchetti - Non è un aspetto secondario, corriamo rischi devastanti. Immaginate di far giocare un calciatore che per la prossima stagione si è già accordato con un’altra società. Non vi sembra che falserebbe tutto? Per noi in particolare sarebbe la fine. Se io a un calciatore dico che si gioca il rinnovo nelle ultime dieci partite è una cosa, e lui sputerà l'anima in campo, ma non è scontato che lo faccia se quella molla non c'è più”.