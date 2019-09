Cittadella, Marchetti: "Col Pescara si è rivisto il nostro cuore"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato dopo la vittoria sul Pescara facendo i complimenti alla squadra: “Si è rivisto il nostro grande cuore, quando giochiamo così di solito il risultato lo conquistiamo. Il momento era delicato e abbiamo vinto meritatamente, ma ora è fondamentale dare continuità alle prestazioni. - continua Marchetti come riporta Trivenetogoal.it -Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché questa era una partita da vincere e lo abbiamo fatto. Adesso non dobbiamo fermarci, passo dopo passo possiamo tornare ad essere il Cittadella che tutti conosciamo. Ma non è facile, le cose arrivano soltanto con la pazienza e con la tenacia”