Cittadella, Marchetti: "Contento dei playoff. Preoccupato per Scaglia"

Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TrivenetoGoal.it dopo il 2-2 col Brescia: Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto arriviamo per il secondo anno consecutivo ai playoff con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto. Ed è molto, davvero molto. Adesso bisogna vedere come ci arriviamo, ai playoff, perché serve stare bene sotto tutti i punti di vista. Le condizioni di Scaglia un po’ ci preoccupano, farà gli esami e speriamo che il verdetto non sia brutto".