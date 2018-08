Cittadella, Marchetti: "Importante essere riusciti a compilare i calendari"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato a Il Mattino del via della Serie B nell'inedita formula a 19 squadre: “Abbiamo dovuto attendere il via libera e quando il presidente Balata ha avuto l’ok in due minuti abbiamo fatto tutto. La cosa importante è che si sia riusciti a procedere con la compilazione e prendiamo atto. - continua Marchetti concentrandosi sulle prime sfide del club veneto - L’inizio è bello tosto, il Crotone è una squadra retrocessa dalla A che tenterà l’immediata risalita e il Carpi rappresenta un avversario sempre ostico da affrontare. Sarò banale ma prima o poi bisogna incontrarle tutte e quindi non guardiamo tanto a chi abbiamo all’inizio o alla fine, ma ci concentriamo di partita in partita”.