Cittadella, Marchetti: "In questi giorni inizieremo a programmare la ripresa degli allenamenti"

Dalle colonne de Il Gazzettino il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato della possibile ripresa del campionato e delle difficoltà che si potrebbero incontrare: “In questi giorni mi confronterò con Venturato e lo staff tecnico per organizzare un lavoro mirato alla ripresa. I ragazzi si sono allenati in casa in questi giorni, ma gli manca la corsa e per ritrovare la condizione giusta per tornare a giocare serviranno almeno tre settimane di preparazione. - continua Marchetti - Già da un pezzo c’è da parte dell’intera società la voglia di ripartire, purché lo si faccia rispettando le normative. La prossima settimane i dirigenti inizieranno a pianificare la ripresa.“