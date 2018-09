Cittadella, Marchetti: "Iori è l'anima di questo club"

Intervistato da Il Mattino di Padova il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti si gode i complimenti per l'avvio di stagione dei suoi ed elogia a sua volta Manuel Iori, vera anima del club veneto: “I complimenti li accetto e mi inorgogliscono, ma li divido con tutti coloro che lavorano qui. Abbiamo fatto una grande partita, venendo a capo di un avversario difficile da affrontare. Il Cosenza si è chiuso da subito, puntando sulla sua forte fisicità e non lasciando varchi. Le tre gare disputate con Crotone, Carpi e Cosenza sono state una diversa dall’altra, ma siamo sempre stati in grado di trovare la soluzione giusta per spuntarla. - conclude Marchetti – Iori? Non va per i 37 anni, ma, per come gioca, per i 27. Non è solo una questione di rigori tirati, è l’anima di questa squadra e sono orgoglioso di averlo qui con me”.