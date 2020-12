Cittadella, Marchetti: "La Salernitana ha vinto tirando una sola volta. È dura da digerire"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti intervistato dal Mattino di Padova è tornato sulla sconfitta contro la Salernitana che ha lasciato l’amaro in bocca in casa veneta: “Con un po' di determinazione in più sotto porta e la capacità di fare la scelta giusta avremmo potuto cogliere un altro risultato. Mi pare che la Salernitana abbia vinto tirando solo una volta in porta mentre noi abbiamo creato tre o quattro occasioni. Questo rende ancora più dura da sopportare la sconfitta. - continua Marchetti – Attaccanti? Lo scorso anno segnava tanto Diaw e sentivo dire che eravamo dipendenti da lui, mentre ora che segnano un po' tutti gli attaccanti oltre che altri elementi della rosa sembra che queste reti valgano meno. Il problema è che dobbiamo capitalizzare meglio le occasioni per vincere. Per le punte ci sono momenti così, ma il potenziale c’è. E io credo che questo sia il momento di supportarle, non di criticarle”.