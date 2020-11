Cittadella, Marchetti: "Nessuna lamentela, ma il primo rigore del Monza non c'era"

vedi letture

Intervistato da TeleChiara il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti è tornato sulla gara contro il Monza rispondendo a chi ha accusato il club veneto di piangere per alcuni episodi: “Sicuramente non ero felice, ma mi spiace sentire dire che noi piangiamo o ci lamentiamo. Il Cittadella non s è lamentato ha solo certificato quello che tutti hanno visto ovvero che il primo rigore non c’era e che in Coppa Italia non ci hanno convalidato un gol regolarissimo. Se in Italia esiste una squadra nella quale non vengono esaltate a livello nazionale le situazioni arbitrali negative quella è sicuramente il Cittadella. - continua Marchetti – Non stiamo piangendo, ci lecchiamo le ferite e ripartiamo senza polemiche, ma certificando quello che è stato. Poi le partite si perdono, si perdono per episodi soprattutto quando c’è grande equilibrio in campo. Noi abbiamo messo il Monza nella propria metà campo per tutto un tempo e abbiamo fatto vedere la nostra identità. Ora voltiamo pagina consapevoli che a volte gli episodi sono a favore e a volte no, ma è chiaro che se giochiamo bene e gli episodi continuano a essere questi allora diventa dura vincere. Var? Dovrebbe levare i problemi, non ingigantirli, quindi è chiaro che se tu non vai a vedere ogni episodio crei già una discriminante. La squadra alla quale hai negato la revisione di un episodio è evidente che si lamenterà o dirà che è penalizzata. Bisogna mettere regole chiare e avere condotte di gara equilibrate.”