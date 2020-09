Cittadella, Marchetti: "Non avrei mai voluto cedere Diaw. Ora aspettatevi sorprese"

Il direttore sportivo del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato al Mattino di Padova della cessione di Davide Diaw al Pordenone spiegando che non avrebbe mai voluto dar via l’attaccante: “Speravo che non mi facessero alcuna offerta, invece l’offerta giusta è arrivata sia alla società sia al giocatore. E a quel punto come devi comportati? Ti tieni il ragazzo, precludendogli la possibilità di guadagnare cifre significative, o accetti? - continua Marchetti – Noi abbiamo sempre avuto una filosofia precisa e anche se a malincuore lo abbiamo lasciato andare. Mercato? Conto di portare a termine delle operazioni mirate in attacco, aspettatevi sorprese”.