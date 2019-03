Dopo il pareggio interno contro il Padova, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha commentato: "E' stata una partita molto sentita che poteva essere compromessa - evidenzia Trivenetogoal.it -. Non siamo stati bravissimi negli ultimi 20 minuti, potevamo gestirla meglio. Quello di oggi è un pari giusto, una partita per certo versi bella anche se potevamo fare di più. Credo che il risultato sia giusto, anche perché la partita è stata molto tesa e qualcosa abbiamo pagato. Dobbiamo cercare di fare punti perché siamo lì e dobbiamo cercare entrare in pianta stabile lì dove serve".