Cittadella, Marchetti pronto al ricorso per bloccare i playoff

Arrivano le dichiarazioni di Stefano Marchetti dopo la vittoria contro la Pro Vercelli. Il dg del Cittadella si dice pronto a fare ricorso per bloccare i playoff se lunedì l’assemblea di Lega non imporrà un anticipo rispetto al 1° giugno della decisione del Tribunale Federale sulla penalizzazione del Bari: “C’è un regolamento scritto - ha detto attraverso Padovagoal.it - e la partita per quanto mi riguarda si dovrà giocare al Tombolato e non al San Nicola. La decisione è stata rinviata al 1° giugno, ma è assurdo che un regolamento che non ho scritto io non venga rispettato. Le regole sono chiare, non le ho decise io. Lunedì andrò all’Assemblea di Lega e mi farò sentire. Se non vedremo riconosciuti i nostri diritti faremo ricorso per far rinviare i playoff fino a quando non verrà presa una decisione in merito”.