Cittadella, Marchetti: "Riprendere per ridurre le perdite che in caso di stop sarebbero enormi"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti è stato intervistato dal Corriere del Veneto: "La riunione di Lega? Il protocollo ha un nobile intento e cioè quello di proteggere il più possibile gli atleti nel caso in cui si debba tornare in campo. Per adesso sono solo parole, aspetto di avere in mano indicazioni precise. Riprendere significherebbe ridurre le perdite che in caso di stop sarebbero enormi. Non dobbiamo dimenticare che, anche nel caso si riprendesse, veniamo da due mesi di inattività senza incassi e altre entrate".