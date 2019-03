In vista del derby Cittadella-Padova il direttore generale dei granata Stefano Marchetti ha parlato a Trivenetogoal.it soffermandosi anche sull’esperienza, durata poche gare, di Foscarini sulla panchina dei biancoscudati: “È il derby più difficile degli ultimi anni per noi, se non avremo l’atteggiamento giusto non porteremo a casa punti. Non è una partita come le altre e spero che possa deciderla il nostro Moncini, un calciatore che non a caso è in Under 21 al pari di Bonazzoli del Padova. Un giorno mi piacerebbe vederli giocare assieme perché si completano. - continua Marchetti – Foscarini? Per me ha avuto poco tempo per lavorare, poi sappiamo tutti che i risultati determinano la vita di un allenatore e non c’è tempo. Ancor meno ce n’è quest’anno, con questo campionato a 19 squadre che non mi piace, spero che si torni a 20 dal prossimo anno” .