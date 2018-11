Prosegue il braccio di ferro fra il Cittadella e Filippo Scaglia. "Il ragazzo si allena con il gruppo e gli vogliamo bene - spiega il dg granata Stefano Marchetti al Gazzettino-, ma non sarà convocato fino a quando non regolarizzerà la sua situazione con il Cittadella". In altri termini, o rinnova o resta fuori, con la possibilità di fare le valigie a gennaio. Lo riporta TuttoB.com