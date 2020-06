Cittadella, Marchetti: "Serve decidere cosa fare coi contratti in scadenza e i giocatori in prestito"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti dalle colonne del Mattino di Padova torna a parlare di uno dei problemi della ripartenza, quello legato alla scadenza dei contratti il 30 giugno per il quale ancora non sembra essere stata trovata una soluzione: “Si dà per scontato che la validità di questi contratti venga allungata, ma non è stato preso ancora alcun provvedimento e guardate che ci sono tanti aspetti di cui discutere quanto prima perché mancano 15 giorni alla partenza del campionato. - continua Marchetti – Io potrei anche motivare chi è in scadenza dicendogli che si gioca tutto nelle ultime dieci gare, ma se scade l'opzione prima non ho questa possibilità. Inoltre lo stesso giocatore, in linea teorica, potrebbe dirmi che dal 30 giugno non gioca più mentre per quelli in prestito la società che detiene il cartellino potrebbe decidere di impedirgli di scendere in campo, a livello legale sarebbe un suo diritto”.