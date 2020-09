Cittadella, Marchetti: "Squadra da completare in attacco. Obiettivo? Sempre la salvezza"

Nel giorno del raduno del Cittadella in vista della nuova stagione Stefano Marchetti, ds dei veneti, ha parlato alla stampa. Ecco quanto raccolto da TrivenetoGoal.it: “La squadra che sta nascendo mi piace molto, ci sono ragazzi interessanti e di buona prospettiva. La squadra va completata nel reparto offensivo, non manca molto, ma la qualità fa la differenza: spero che chi arriva porti valore aggiunto. E’ un mercato un po’ particolare che va a rilento. Non vedo trattative eclatanti in giro, credo che a un certo punto decollerà e in quel momento accadranno le cose più interessanti. Vedremo chi resterà e chi andrà via. Io non propongo in giro i giocatori, io i giocatori li vorrei tenere. Il mercato non lo faccio solo io, lo fa la domanda e l’offerta. A oggi tutto tranquillo. I sondaggi sono quelli della politica, quando vedo la concretezza vuol dire che c’è una richiesta. Le chiacchiere non portano a niente, c’è chi sonda, i sondaggi li ascolto perché devo, ma so benissimo quando una trattativa è vera o quando si tratta di fumo. Non ci sono trattative vere per i nostri gioielli, forse è un momento di riflessione. Quando verranno fatte le scelte vere, adesso siamo solo all’inizio. Il mercato è lunghissimo e destabilizza un pochino. Sarebbe bello che, una volta formata una rosa, quella rosa avesse la possibilità di lavorare per tutta l’annata. Non si sa mai se la rosa è definitiva oppure no. Per la ventesima annata dirò la stessa cosa, cioè che l’obiettivo è la salvezza. Personalmente credo che gli obiettivi vadano perseguiti uno alla volta. Andremo incontro a un campionato molto diverso dagli altri campionati. Non credo che il Monza, il Vicenza e la Reggina puntino alla salvezza e anche quelle che scendono dalla Serie A sono squadre che punteranno a tornare su immediatamente. Basta guardare le rose e lo capiamo da soli. Il Cittadella giocherà undici contro undici. Panico, Ventola, Bussaglia, Rizzo e Luppi sono andati in scadenza e i contratti non sono stati rinnovati".