© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Moncini è fantacalcio”. Con pochissime parole il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti chiude, almeno al momento, le voci sul possibile ritorno del centravanti. “Stiamo parlando di un giocatore forte, ma non è che tutti gli anni si ripresentino le stesse situazioni. - continua Marchetti a Il Mattino di Padova in edicola – Non c’è nulla di concreto e se mai ci sarà non è certo in questo momento che si può sapere. Dovrà valutare le altre mille offerte che gli arriveranno e poi deciderà cosa fare. Non vogliamo buttare fumo negli occhi dei tifosi, se poi ci saranno le condizioni non mi tirerò indietro, ma al momento non è così. Anzi dovremo essere bravi a trattenere chi è già qui”.