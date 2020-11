Cittadella, Marchetti sul recupero contro la Reggiana: "Lavoriamo per trovare una data"

Dalle colonne de Il Mattino di Padova Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha parlato del match contro la Reggiana, recupero ancora da calendarizzare: "A oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, ma stiamo lavorando anche noi per trovare una data e sono fiducioso che si riesca a farlo a breve. Non basta trovare un accordo tra noi ma anche con gli altri club, perché è chiaro che, se programmiamo il recupero al mercoledì poi non possiamo giocare l’incontro successivo al sabato, ma andrebbe spostato almeno alla domenica. E non tutti sono disponibili a venirti incontro".

Spazio infine alla sfida del weekend contro l'Empoli: "Sabato incontreremo la squadra più forte del campionato in questo momento. Se vogliamo vincere non dovremo sbagliare niente".