Cittadella, Marchetti sul rinvio playoff: "Siamo soddisfatti"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato del probabile rinvio dei play off di Serie B, fortemente voluto proprio dai veneti che nei giorni scorsi avevano dato via a una schermaglia verbale con il Bari, ai microfoni di Trivenetogoal.it: “Abbiamo letto il provvedimento della FIGC che anticipa il giudizio del Tribunale, siamo soddisfatti che sia stato applicato il regolamento, una cosa che ritenevamo e riteniamo imprescindibile. Adesso aspettiamo comunicazioni. - continua Marchetti – Aspettiamo che la FIGC prenda una decisione in merito”.