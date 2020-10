Cittadella, mercato nel solco della tradizione. Con la casella portiere ancora da occupare

Il Cittadella continua nel solco della tradizione con un mercato in cui si è pescato molto dalle serie minori. Perso Diaw sono arrivati Ogunseye dall'Olbia, già bloccato a gennaio, e Tsadjout dalle giovanili del Milan per rimpolpare un attacco che ha perso anche Stanco, Panico e Luppi. A centrocampo il nome da tenere sott'occhio è Awua, mentre in difesa è arrivato un Donnarumma che ha mostrato già nelle prime uscite quello di cui è capace. Manca però un portiere, a meno che non si voglia puntare tutto su Maniero, per sostituire Paleari ceduto al Genoa. Probabilmente si scandaglierà il mercato degli svincolati - occhio a Minelli - per trovare l'uomo giusto.

Il colpo: Oltre ai due sopraccitati in avanti è arrivato anche Karamoko Cissè, forse il più conosciuto ed esperto del terzetto. Un giocatore che forse non sarà un bomber implacabile - ma a Cittadella spesso lo si diventa -, ma ha forza e qualità per aprire le difese avversarie.

Le formazioni: Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, DONNARUMMA; AWUA, Pavan, Branca; D'Urso; CISSE, OGUNSEYE. Allenatore: Venturato (confermato)

Acquisti: Camillo Tavernelli (Gubbio), Paolo Grillo (Sicula Leonzio), Daniele Donnarumma (Monopoli), Tommaso Cassandro (Bologna), Theophilus Awua (Spezia), Frank Tsadjout (Milan), Gianluca Bassano (Prato), Karamoko Cissé (Hellas Verona), Valerio Mastrantonio (Frosinone), Luca Maniero (Imolese) Robert Ogunseye (Olbia)

Cessioni: David Diaw (Pordenone), Giuseppe Panico (Novara), Alberto Rizzo (Juve Stabia), Michael De Marchi (Virtus Verona) Francesco Stanco (Imolese), Alberto Paleari (Genoa), Andrea Bussaglia (svincolato), Davide Luppi (svincolato)