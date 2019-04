Cittadella, Moncini al 45': "Contento di essermi sbloccato fuori casa"

Gabriele Moncini

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Al termine del primo tempo tra la Salernitana e il Cittadella che conduce per 2-1 è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dei veneti Gabriele Moncini, tornato al gol in trasferta: "Mi sono tolto un peso, segnare solo in casa non era bello. Sono contento per esssermi sbloccato fuori casa. Adesso ci sarà una battaglia, loro hanno giocatori forti avanti, come Djuric che le prende tutte di testa. Cerheranno di giocare sulle palle sporche, noi dovremo essere bravi ad accorciare sulle seconde palle e far male quando ripartiamo".