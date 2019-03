Cittadella, Moncini al 45': "Siamo avanti, nella ripresa sarà una guerra"

Una doppietta personale che ha portato il Cittadella sul 3-1 dopo il primo tempo con il Pescara al Tombolato. L'attaccante Gabriele Moncini carica i suoi in vista della ripresa ai microfoni di Dazn: "E' stato un bel primo tempo. Siamo passati in vantaggio ma il Pescara è una grande squadra. Stiamo combattendo, siamo ripassati in vantaggio ma adesso dovremo fare un guerra", ha concluso la punta del Cittadella.