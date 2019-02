Cittadella, Moncini al 90': "Contento per la vittoria, settimana difficile"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Gabriele Moncini, attaccante del Cittadella e autore di una tripletta, è intervenuto al termine del match vinto contro il Lecce (4-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sono contento, è la prima tripletta che faccio. Sono contento anche per la vittoria, venivamo da una settimana difficile, siamo stati bravissimi a portarla a casa".

Ti piace far gol di testa. "È una delle mie caratteristiche, mi piace ad andare a saltare con i difensori".

A chi dedichi questa tripletta? "La dedico al gruppo, siamo stati messi sotto pressione in questa settimana. La vittoria è del gruppo, i tre punti sono meritati".

Cosa è cambiato in attacco? "Siamo una squadra forte ma se sottovalutiamo gli avversari, possiamo perdere con qualsiasi squadra. Queste partite ci devono servire da lezione".

Siete tornati in corsa per i playoff? "Anche un'eventuale sconfitta oggi non avrebbe cambiato le cose, abbiamo l'organico per i playoff".

Non hai account social? "L'account di Instagram mi hanno costretto a farlo. Preferisco fare gol".