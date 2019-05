Cittadella, Moncini al 90': "E' la vittoria del gruppo, ce lo meritiamo"

Gabriele Moncini

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Al termine dei novanta minuti del Vigorito, che ha visto il Cittadella battere per 3-0 il Benevento e accedere alla finale, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dei veneti Gabriele Moncini, autore del terzo gol: "E' la vittoria del gruppo. Siamo arrivati a questa partita con due o tre acciaccati e degli squalificati. Chi ha giocato meno durante l'hanno ha dimostrato di farsi trovare pronto. Una vittoria bellissima perché questo gruppo se lo merita. Sapevamo che potevamo venire qui a giocarcela, non era impossibile vincere con due gol di scarto. Sono contento per i gol, quando mi sono spostato a gennaio per questo motivo. Questa squadra giocha palla a terra e dà ampiezza, una cosa per un attaccante come me era perfetta, ho scelto questa piazza per questo motivo. La convocazione in Under21? La affronto con grande entusiamsmo, mi giocherò le mie carte".