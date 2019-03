© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'attaccante del Cittadella Gabriele Moncini ha parlato ai microfoni di Padova Sport dopo il successo sul Pescara: "Sono contento per i due gol ma soprattutto per la vittoria. Ci rilanciamo verso i playoff. Sono bravi i miei compagni a servirmi, Schenetti anche oggi ha fatto due assist. Quando sviluppiamo il gioco e giochiamo palla a terra siamo forti. Quando sono arrivato ho visto che avevamo queste caratteristiche. Poi a febbraio abbiamo fatto un po' di fatica. Nonostante la consapevolezza di essere forti, dobbiamo stare ancora con i piedi per terra. Obiettivi? Se noi sabato non continuiamo su questa linea davanti fanno punti. Per rimanere nel gruppo dei playoff dobbiamo continuare a vincere".