L'attaccante del Cittadella Gabriele Moncini ha commentato in zona mista il pari contro il Padova: "Abbiamo preparato la partita come un derby, dispiace per il risultato perché se avessimo avuto un altro approccio avremmo potuto vincere. Alla fine in 11 contro 10 eravamo sempre in superiorità sulle fasce. Io cerco sempre di lavorare a testa bassa per raggiungere obiettivi importanti con il Cittadella. Contro il Venezia? Da domani cominciamo a lavorare per la sfida al Penzo" riporta Trivenetogoal.it.