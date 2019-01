© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Gabriele Moncini ha debuttato con un gol da vero attaccante di razza e con una prestazione tutta sostanza oggi al Tombolato contro il Carpi: “Ho scelto Cittadella perché questa è una realtà che mi piace, perché sapevo che poteva essere il posto giusto per me. Mi volevano anche Padova e Venezia, la scelta che ho fatto è stata perché in questo momento credevo che questa piazza potesse essere l’ideale per crescere e per fare un passo in avanti. E’ stato un debutto da sogno, meglio di così non avrei potuto sperare. Sono veramente felice per la rete e la vittoria. Castori? Mi dispiace, perché so che anche lui mi voleva, ma nel calcio bisogna fare delle scelte e io penso di aver fatto quella giusta”, riporta Padovagoal.it.