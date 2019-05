Cittadella, Moncini: "Non finiva più, col cuore si va oltre la stanchezza"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Gabriele Moncini, attaccante del Cittadella e match-winner al Picco contro lo Spezia, nel post-partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo contenti, abbiamo faticato tanto. Lo Spezia è una buona squadra, noi siamo arrivati con 5-6 calciatori con i crampi, questa partita non finiva più. Siamo tutti un po' stanchi. Negli ultimi mesi abbiamo fatto una rincorsa che s'è fatta sentire, ma col cuore proviamo ad andare oltre alla stanchezza".

Sul gol sbagliato: "Mi dispiace, una tripletta avrebbe fatto piacere. Ma ci godiamo il passaggio del turno".

Come si recupera per il Benevento? "Stasera saremo ancora cotti, da domani si inizierà a lavorare per recuperare al meglio".