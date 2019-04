Al triplice fischio di Cittadella-Livorno (terminata 4-0 ndr), Gabriele Moncini, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' una vittoria importantissima. Sembrava non riuscissimo più a vincere, anche se esprimevamo un bel gioco, per cui è fondamentale aver vinto. Sono contento dei gol segnati oggi, spero di segnare anche in trasferta, magari già da Salerno. Il rigore? Il rigorista rimane Iori, ma visto che me l'ero procurato gli ho chiesto di calciarlo e lui me lo ha concesso da gran signore. Mancano sei partite e spero di fare altri gol, è merito anche dei miei compagni perché quando spingiamo diamo fastidio a chiunque. Mancano sei partite, l'obiettivo è andare ai playoff ed è importante arrivarci. Il mister fa bene a tenerci con le antenne dritte. Dedico la doppietta al gruppo. La maglia? L'ho scambiata con Dainelli, lo seguo da piccolo ed è uno dei miei idoli".