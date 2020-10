Cittadella-Monza, veneti per la conferma, brianzoli per il riscatto

La Serie B ritorna in campo per un turno di campionato che si preannuncia vibrante. Il Cittadella di Venturato, sorpresa (fino ad un certo punto) di questo inizio di stagione, affronta in casa il Monza, falcidiato dall'emergenza Covid-19 e ancora a secco di vittorie. I veneti non hanno giocato lo scorso turno contro la Reggiana per via dei numerosi casi nella squadra emiliana, i lombardi, invece, hanno perso per 2-1 contro il Chievo. Due vittorie per il Cittadella, un pareggio e tre vittorie per il Monza nel totale dei precedenti. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla stagione 2007-2008: successo per il Monza per 0-1. Calcio d'inizio alle ore 14.00.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I veneti sono imbattuti e a segno da 10 partite di fila, soprattutto solo un 1 gol incassato finora in Serie B, con la media dei tiri subiti che si ferma a 3. Sarà 4-3-1-2 per i veneti con D'Urso alle spalle di Tavernelli e Ognseye.

COME ARRIVA IL MONZA - I brianzoli sono imbattuti fuori casa da 16 partite ufficiali, di cui 10 vinte e 6 pareggiate. Ultimo k.o. esterno brianzolo il 18 agosto 2019, 1-3 a Firenze dai viola, Coppa Italia. Si va verso il 4-3-1-2 per Brocchi con Machin alle spalle di Boateng e Gytkjaer che ritorna a disposizione così come Maric e Bettella. Out Barillà per squalifica.