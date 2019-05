Cittadella, nessun maxi schermo in piazza in occasione della finale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Amministrazione comunale in accordo con l’A.S. Cittadella, sentita la Questura, ha convenuto di non provvedere al posizionamento di un maxi-schermo in centro storico. Questa la nota ufficiale apparsa sul sito del club veneto:

"Si comunica che in occasione della partita Cittadella - Hellas Verona, gara di andata della finale playoff valevole per la promozione in serie A, prevista per domani sera giovedì 30 Maggio allo Stadio Tombolato, l'Amministrazione in accordo con l'A.S. Cittadella, sentita la Questura, ha convenuto di non provvedere al posizionamento di un maxischermo in centro storico.

Le ragioni principali sono dovute alle potenziali problematiche di ordine pubblico. Risulta difficile infatti riuscire ad adottare tutte le misure di security e safety al fine di garantire la totale sicurezza e incolumità tanto del pubblico presente allo Stadio tanto di quello in piazza.

In aggiunta a ciò, si vuole oltretutto evitare l'eventuale commistione fra tifoserie. Il concentrarsi e il permanere di un numero consistente di tifosi sprovvisti di biglietto in una zona diversa dallo Stadio potrebbe comportare l'insorgere di disordini e creare problemi legati alla pubblica sicurezza. Situazioni che si vogliono nel modo più assoluto scongiurare. Vi ricordiamo che la partita sarà in onda su Rai Tre a partire dalle 21:00. Inoltre, la gara verrà trasmessa in numerosi locali cittadini, sedi dei vari club di coordinamento granata".