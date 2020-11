Cittadella, nota del club: tutti negativi i test antigienici effettuati dal gruppo squadra

L’A.S. Cittadella comunica che i test antigenici rapidi effettuati questa mattina dal gruppo squadra presso la Fisio&Sport Polimedica di Cittadella sono risultati TUTTI NEGATIVI.

Anche mister Venturato e Daniele Donnarumma risultano negativi, ora si attende per loro l’esito del test molecolare.

Entrambi sono asintomatici e stanno bene, in isolamento fiduciario fino all’esito del molecolare.

Come da NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. verranno effettuati test antigenici rapidi ogni 48 ore per tutto il periodo di isolamento, test dunque anche mercoledì e venerdì.