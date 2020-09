Cittadella, Ogunseye sulle tracce di Diaw. Esordio con gol in Serie B a 25 anni

Dopo aver salvato il suo Olbia con il gol decisivo nei play out e aver chiuso dopo tre anni e mezzo l’avventura in terra sarda (93 presenze, 31 reti e 12 assist) Robert Ogunseye non poteva sognare un esordio migliore in Serie B con la maglia del Cittadella, club che lo ha acquistato lo scorso gennaio lasciandolo nel club isolano fino a fine stagione.

L’attaccante classe ‘95 aveva il difficile compito di sostituire quel Davide Diaw passato al Pordenone che nell’ultima stagione aveva trascinato i veneti fino ai play off con i suoi gol e i suoi assist. Un giocatore arrivato anch’egli maturo alla Serie B (esordì con la Virtus Entella nel 2016) dopo tanta gavetta nelle serie inferiori come lo stesso Ogunseye che ha dovuto attendere i 25 anni per esordire fra i cadetti. Un esordio positivo con il gol dopo 22 minuti che ha sbloccato la sfida di Cremona e messo in discesa la gara per gli amaranto che poi nei minuti finali hanno chiuso i conti con Benedetti. Se il buon giorno si vede dal mattino, il Cittadella potrebbe aver pescato l’ennesimo (semi)sconosciuto da lanciare nel calcio che conta.