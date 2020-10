Cittadella, orgoglio Venturato: "Vittoria dia consapevolezza. Bravo Maniero"

"Partita importante, contro un buon avversario. Nel primo tempo abbiamo avuto un approccio importante, poi siamo stati bravi a reagire ogni volta che il Brescia provava ad affacciarsi nella nostra metà campo. Nella ripresa la circolazione di palla è migliorata, senza dubbio siamo soddisfatti della prestazione e del risultato a cospetto di una big del campionato. E' un 3-0 che, al di là della classifica e dei sei punti, ci deve dare grossa consapevolezza: la cosa più importante è non abbassare mai la guardia, ci aspetta una stagione anomala e solo con la nostra identità potremo confrontarci alla pari con compagini accreditate e ricche di giocatori di livello. L'aggressività deve abbinarsi alla volontà di essere propositivi, con ritmi alti e idee di gioco. Nei rari momenti di difficoltà ci siamo ricompattati, questo secondo me è il segnale più forte. Tutti hanno partecipato alla manovra: la difesa non ha subito gol, il centrocampo ha prodotto, gli attaccanti stanno iniziando a segnare. Ora guardiamo avanti, senza cullarsi sugli allori. Paleari? E' stato un calciatore importante, ha dimostrato di essere un atleta di buon livello ed ha conquistato la titolarità dopo la partenza di Alfonso. Meritava questa chance e gli faccio un grande in bocca al lupo. Maniero ha grosse qualità e lo sta sostituendo alla grande, non avevi dubbi". Così il tecnico del Cittadella Roberto Venturato al termine della gara vinta dai granata col Brescia.