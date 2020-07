Cittadella, Paleari fa cento. E festeggia l'occasione conquistando i playoff

"Per l'occasione saracinesca abbassata, come in tante occasioni ci aveva abituato! Parata fondamentale nell'unica vera occasione dei lagunari. Paleari festeggia al meglio i 100 gettoni in granata: 0 gol, 3 punti e playoff conquistati!

Complimenti Pale, numero 1️⃣!": con questo tweet, il Cittadella festeggia le 100 presenze del suo portiere Alberto Paleari, al suo quarto anno con la maglia dei veneti